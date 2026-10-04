“La respuesta no puede ser individual”: más de 500 delegados debatieron en Mar del Plata sobre el presente de la docencia privada

Más de 500 delegados de escuelas de gestión privada de toda la provincia participaron en Mar del Plata del Congreso Provincial de Delegadas y Delegados de Sadop Buenos Aires, un encuentro que durante dos jornadas puso en debate la realidad de la docencia privada y los principales desafíos que atraviesa el sector.

Bajo el lema “Habitar la escuela, construir la organización”, la actividad estuvo centrada en las problemáticas laborales y educativas que enfrentan los trabajadores de la educación, además del rol de los delegados como representantes gremiales en cada establecimiento.

Participaron dirigentes sindicales, funcionarios provinciales y referentes del ámbito educativo.

La apertura estuvo a cargo de la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados Buenos Aires, Adriana Donzelli, quien destacó la importancia de contar con espacios colectivos para intercambiar experiencias, fortalecer la representación sindical y actualizar las herramientas necesarias para intervenir ante las distintas situaciones que se presentan en las escuelas.

A lo largo del Congreso se desarrollaron paneles sobre participación y organización sindical, por un lado, y educación y trabajo, por otro. Las actividades reunieron a dirigentes gremiales, funcionarios provinciales, especialistas y referentes del ámbito educativo.

El encuentro estuvo atravesado por el análisis de las condiciones laborales, los desafíos educativos y la necesidad de fortalecer la participación gremial en las escuelas de gestión privada.

Entre los participantes estuvieron el director provincial de Delegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo bonaerense, Sergio Sánchez; el director de Educación de Gestión Privada, Javier Ranaldi; la secretaria de Vinculación Académica y Extensión de la Universidad Pedagógica Nacional, Luz Albergucci; el obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando; y el especialista Fernando Schapachnik. El cierre contó con la presencia de la directora General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi; el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa; y la secretaria general de SADOP Nación, Marina Jaureguiberry.

Durante su intervención, Donzelli planteó que las dificultades que atraviesan los docentes requieren respuestas construidas colectivamente. En ese sentido, sostuvo: “Nadie debe dejar la vida trabajando. Frente a los problemas sociales que nos afectan como docentes en la vida profesional y personal la respuesta no puede ser individual, sino necesariamente colectiva y organizada”.

La secretaria general de Sadop Buenos Aires también remarcó la necesidad de sostener la participación sindical en cada lugar de trabajo y de profundizar la articulación con el Gobierno provincial para abordar las problemáticas que afectan a los trabajadores de la educación privada.

De esta manera, el encuentro en Mar del Plata funcionó como un espacio de intercambio y organización para los representantes gremiales de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer su intervención en las escuelas y discutir nuevas herramientas frente a los desafíos laborales y educativos del sector.