Sol Flores pidió que se garantice el transporte de los chicos de “La Ardillita” para sostener su continuidad educativa

La concejal opositora Sol Flores reclamó que el Municipio garantice el servicio de transporte de las niñas y los niños que asisten al Espacio de Cuidado Infantil “La Ardillita”, en Batán.

La concejal opositora Sol Flores reclamó que el Municipio garantice el servicio de transporte de las niñas y los niños que asisten al Espacio de Cuidado Infantil “La Ardillita”, en Batán. Su iniciativa, aprobada por el Concejo Deliberante, solicita información sobre el funcionamiento de la combi y las condiciones en las que se realizan los traslados.

“Es muy importante el transporte para garantizar principalmente la continuidad educativa”, sostuvo Flores. La institución recibe a chicos de entre 3 y 11 años en situación de vulnerabilidad social y brinda cuidado, alimentación y acompañamiento. El traslado hacia jardines de infantes y escuelas primarias constituye una parte fundamental de ese trabajo.

El pedido de informes requiere que la Secretaría de Desarrollo Social detalle cuántos chicos utilizan el servicio, cuáles son sus recorridos y frecuencias, el estado del vehículo y las medidas de seguridad. También consulta si hubo interrupciones, cuáles fueron sus motivos y si existen demandas sin cubrir o listas de espera.

La iniciativa busca poner como prioridad un servicio clave para garantizar la continuidad educativa y ampliar las oportunidades de los chicos de Batán, especialmente de quienes viven en zonas rurales o de difícil acceso.