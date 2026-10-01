Tránsito: secuestraron 420 motos durante septiembre en Mar del Plata

El intendente Neme celebró la cifra alcanzada y sostuvo que "el que circula fuera de la ley, sabe que hay controles y consecuencias".

A través del Cuerpo de Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio lleva adelante operativos de control vehicular en distintos barrios de Mar del Plata.

El objetivo de estas acciones es garantizar el orden en la vía pública, reducir los siniestros viales, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos.

En este contexto, las autoridades secuestraron 420 motos durante septiembre por diversas infracciones a la normativa vigente, lo que representa alrededor de 40 rodados más que en el mes anterior, cuando fueron incautados 363.

Se recuerda que este tipo de procedimientos forman parte de una política sostenida de la gestión municipal, que busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, reforzar la seguridad y promover la convivencia en el espacio público.

Aproximadamente 40 motos más fueron secuestradas en septiembre.

"El que circula fuera de la ley, sabe que hay controles y consecuencias", sostuvo el intendente Agustín Neme en redes sociales.