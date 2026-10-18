Corrieron una picada ilegal en plena calle y les secuestraron los autos

La Patrulla Municipal secuestró dos autos en Mar del Plata por correr picadas ilegales en plena calle. La Secretaría de Seguridad intervino después de que se detectara la situación en una recorrida preventiva.

La picada no autorizada en la vía pública ocurrió en la zona de avenida Monseñor Zabala y Ayacucho, donde los dos autos detenidos en el semáforo iniciaron una competencia de velocidad al habilitarse la luz verde.

Los agentes realizaron un seguimiento al advertir la situación y gracias al trabajo con las cámaras del COM lograron interceptarlos, en dos lugares distintos. Un Volkswagen Fox en avenida Monseñor Zabala y Strobel, y un Volkswagen Voyage en Rizzutto y avenida Constitución.

De acuerdo a la información ofrecida por la Municipalidad de General Pueyrredon, finalmente se procedió al secuestro de los dos vehículos por estar involucrados en una picada en la vía pública.