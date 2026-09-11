Evitó un control policial y se dio a la fuga: lo siguieron por las cámaras y lograron capturarlo
Desde el Municipio publicaron un video del operativo y celebraron el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y el Centro de Operaciones y Monitoreo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre fue detenido tras evadir un control policial y darse a la fuga en la zona sur de Mar del Plata. El operativo contó con el seguimiento en tiempo real de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y el trabajo conjunto de la Patrulla Municipal y la Policía.
Según informaron desde el área de Seguridad, el hombre desoyó la orden de detenerse e intentó escapar. A partir del monitoreo de las cámaras, los operadores pudieron seguir su trayecto y orientar a los móviles que participaban del procedimiento.
El hombre fue finalmente interceptado en la esquina de Soler y Vernet, donde lograron su detención. Durante la identificación, los efectivos constataron que además tenía un pedido de paradero activo, por lo que quedó a disposición de la Justicia para determinar su situación procesal.
El intendente Agustín Neme destacó en sus redes sociales el trabajo articulado entre el sistema de monitoreo municipal y las fuerzas policiales y sumó un video que resume el operativo.
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