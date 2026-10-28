Gracias al GPS de un motor robado, esclarecen un millonario robo en un predio rural

Un rápido y efectivo operativo llevado a cabo por el Comando de Prevención Rural (CPR) de Mar Chiquita culminó con la recuperación de un importante botín sustraído de una planta de siembra ubicada a la altura del kilómetro 380 de la ruta 2. El procedimiento incluyó un allanamiento en Mar del Plata y la imputación del presunto autor del hecho.

El ilícito fue detectado este último martes, cuando delincuentes ingresaron durante la noche al predio operativo aprovechando la ausencia de cuidadores. De allí se apoderaron de varios litros de agroquímicos envasados, baterías de tractores, el cargador de un dron, diversas herramientas de mano y un motor generador trifásico Deutz sobre tráiler.

La clave tecnológica

La rápida resolución del caso se debió a una combinación de tareas de inteligencia de campo, el aporte técnico del CPR de instrucción, la colaboración activa de las víctimas y un dato determinante: el tráiler del generador robado contaba con un dispositivo de rastreo satelital (GPS).

A partir de la señal emitida por la tecnología y la solicitud de la fiscalía de Mar Chiquita, a cargo de Ramiro Anchou, el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata otorgó una orden de allanamiento.

Las diversas herramientas de mano recuperadas por la policía rural de Mar Chiquita.

Allanamiento en Mar del Plata y recuperación de lo robado en Mar Chiquita

El procedimiento fue llevado a cabo por el personal del CPR Mar Chiquita —encabezado por el comisario Oscar Belén— en conjunto con la colaboración operativa del CPR de General Pueyrredón. Las fuerzas policiales irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Haras Comalal al 500, en el barrio Hipódromo de la ciudad balnearia.

En el lugar, los efectivos lograron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos y procedieron a la identificación del sospechoso, un hombre de 28 años. El imputado fue trasladado a la sede policial a disposición de la Justicia para labrar los recaudos legales correspondientes, mientras avanza la investigación.