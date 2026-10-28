Se pelearon por una casa: tiros, puñaladas, un herido y dos aprehendidos

Un hombre de 30 años resultó gravemente herido durante un violento enfrentamiento vecinal ocurrido en el barrio Cerrito y San Salvador dónde aprehendieron a dos sujetos en una causa por abuso de armas y lesiones agravadas por el empleo de arma blanca.

El episodio ocurrió en inmediaciones de una vivienda ubicada en Santa Cecilia al 1700, donde desde hacía tiempo existían conflictos entre vecinos por la posesión de una propiedad en la que reside una mujer de 97 años.

Los detenidos tienen 56 y 26 años.

De acuerdo con las primeras actuaciones, durante la confrontación uno de los involucrados habría efectuado un disparo con un arma de fuego, mientras que el otro habría agredido con un arma blanca a la víctima, provocándole heridas cortantes en el cuello y el cuero cabelludo.

El hombre herido fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde ingresó inconsciente y debió ser intervenido quirúrgicamente para controlar una hemorragia interna y permanece internado.

Ocurrió en el barrio Cerrito y San Salvador.

A partir de las tareas investigativas, el relevamiento de cámaras de seguridad y las declaraciones de testigos, personal policial logró identificar y aprehender a los presuntos autores de las agresiones.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Fernando Berlingeri dispuso la notificación de la formación de causa para ambos imputados: uno por abuso de arma y el otro por lesiones agravadas por el empleo de arma blanca.