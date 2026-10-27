"Hombre araña" no pudo entrar por un balcón y quiso esconderse en un árbol

Un vecino se encontraba en el balcón de su departamento cuando escucho ruidos y, al volver a asomarse, observo a un hombre colgado.

Un hombre de 39 años acusado de intentar ingresar por los balcones a unos departamentos fue aprehendido el lunes a la noche por personal policial tras un llamado al 911.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que llegó a la zona de Jujuy y Luro tras el aviso que alertaba sobre la presencia de un individuo que estaría trepándose a los balcones de un edificio.

Al arribar al lugar, los efectivos inspeccionaron la fachada y los balcones, sin observar personas a simple vista. Sin embargo, al escuchar ruidos provenientes del arbolado publico cercano, revisaron el sector y encontraron al sospechoso intentando ocultarse entre el follaje.

Al recibir la orden policial de descender, el sujeto arrojó un cuchillo de cocina con mango negro y hoja dentada, de aproximadamente 20 centímetros de largo Durante el procedimiento los efectivos secuestraron un cortacadenas y una estaca de hierro.

El denunciante, un vecino de 42 años, manifestó que se encontraba en el balcón de su departamento cuando escucho ruidos y, al volver a asomarse, observo a un hombre colgado de un cable con unos de sus pies apoyado en su balcón.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.