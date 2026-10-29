A dos horas de Mar del Plata: el pueblo estilo europeo con menos de 60 habitantes y esquinas en ángulo

A 230 kilómetros de Mar del Plata, en el partido de Tres Arroyos, se ubica la localidad de San Mayol, una villa rural fundada en 1907 por el ingeniero Felipe Mayol. El pueblo destaca por una fisonomía urbana atípica en la pampa bonaerense, diseñada a principios del siglo XX por constructores catalanes y franceses. Tras el cese de los servicios del ferrocarril en la década de 1970, el asentamiento sufrió una pronunciada emigración y en la actualidad registra menos de 60 habitantes estables que conservan su estructura edilicia histórica.

Cómo es y dónde queda el pueblo de San Mayol

El trazado arquitectónico prescinde de las clásicas ochavas cortadas a 45 grados y presenta esquinas en ángulo recto que imitan la traza mediterránea europea. Entre sus edificaciones principales se encuentra la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, proyectada en 1933 por el arquitecto barcelonés Ernesto de Estrada bajo el estilo neogótico catalán. El templo fue levantado Íntegramente en ladrillo visto con una torre aguja calada y alberga mobiliario original junto a vitrales traídos desde Europa por la familia fundadora.

El paraje posee una arquitectura centenaria.

El conjunto urbano incluye las denominadas Casas de los Franceses, un grupo de viviendas de techos altos e invertidos destinadas originalmente a los ingenieros vinculados al desarrollo ferroviario y a los silos de acopio. Asimismo, la antigua estación del Ferrocarril del Sud articula el centro histórico frente a los galpones del viejo almacén de ramos generales. Los residentes locales se organizaron en cooperativas de turismo rural para garantizar la apertura de los predios patrimoniales y ofrecer gastronomía artesanal a los visitantes.

El trayecto en vehículo desde la ciudad de Mar del Plata demanda poco más de dos horas de viaje. La ruta de acceso requiere circular hacia el sur por la Ruta Provincial 88 cruzando los distritos de Miramar, Necochea y Quequén, para luego empalmar con la Ruta Provincial 228 en dirección a Tres Arroyos. A la altura del kilómetro 112 de dicho trazado, un camino de ripio consolidado de 5 kilómetros conduce hasta el ingreso del casco urbano.

La Iglesia Sagrado Corazón es parte neurálgica del pueblo.

La propuesta de turismo comunitario sostiene la conservación de las fachadas de ladrillo y techos de pizarra como un museo a cielo abierto accesible para escapadas de fin de semana. Las cooperativas de vecinos administran los espacios de recepción, guiados históricos y comercialización de productos regionales dentro del predio ferroviario. La oferta gastronómica y el recorrido por las construcciones mediterráneas consolidan a la localidad como un destino alternativo dentro del circuito de viajes cortos de la Provincia de Buenos Aires.