Robo piraña de un auto a una pareja en Parque Camet: atraparon a dos menores de 15 años

Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos el martes a la madrugada cuando escapaban, junto a otros cómplices que lograron darse a la fuga, en un auto sustraído a una pareja en Parque Camet: en su poder hallaron un revólver y munciones.

Minutos antes de las tres de la madrugada una joven de 21 años denunció que estaba con un amigo de 22 en el interior de su auto Fiat Mobi en Parque Camet cuando cinco sujetos abrieron la puerta que estaba sin traba y los hicieron bajar del rodado.

Las víctimas solicitaron asistencia al sistema de emergencias 911 y a partir de un seguimiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo vieron el rodado en inmediaciones de Gandhi y Godoy Cruz.

Allí se implementó un operativo para localizarlo y tras una breve persecución, el rodado fue interceptado en Felipe de Arana y Los Naranjos cuando circulaba con cuatro masculinos en su interior.

En el procedimiento fueron aprehendidos dos adolescentes de 15 años mientras que los otros dos ocupantes lograron darse a la fuga. Durante la requisa del vehículo se secuestró un revólver calibre .22 largo, sin numeración visible, junto con cuatro proyectiles.

El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 Marcelo Yánez Urrutia dispuso notificar a ambos adolescentes de la formación de causa por encubrimiento y portación de arma de uso civil, el secuestro del arma y del vehículo y el posterior alojamiento de los menores en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.