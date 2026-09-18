Insólito: ahora roban frentes de buzones en los edificios céntricos de Mar del Plata

Una nueva ola de robos parece ponerse de moda en los últimos días en las entradas de los edificios céntricos de Mar del Plata, que se quedaron sin un elemento distintivo: los frentes de bronce de los buzones de correo.

“Fue una semana récord de robos”, lamentaron desde una reconocida administración de consorcios de la ciudad.

Según contaron esta mañana a 0223, desconocidos se hicieron en la última semana con al menos 8 frentes de bronce de una sola administración, por lo que serían muchos más, si se tiene en cuenta que todo el sector afectado se extiende por una zona densamente constituida por edificios.

Los robos fueron perpetrados en el barrios Centro (avenida Colón al 1700, Hipólito Yrigoyen al 1800, Brown 2300, Alsina 2200), La Perla (11 de Septiembre al 2700) y Stella Maris (Falucho al 800).

“Como ya se robaron todos los picaportes ahora siguen con los frentes de buzones. Así es la triste realidad en Mar del Plata”, se quejaron.