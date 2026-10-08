"Ayuda por favor": gritos desgarradores, tiros y un video de cómo fue la entradera frustrada en Zacagnini
Se conocieron imágenes de cómo fue el intento de robo en una vivienda de la zona norte este miércoles por la noche.
Por Redacción 0223
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El video es desesperante, tanto como la secuencia en sí. Se escuchan tiros, pedidos de ayuda y corridas, que reflejan el intento de entradera ocurrido este miércoles por la noche en una vivienda del barrio Zacagnini.
Las imágenes captadas por una cámara de seguridad a metros de la propiedad ubicada en Vicente López y Planes y Curie muestran cómo las víctimas del fallido robo piden ayuda a los gritos: "Ayuden, por favor, ayuda", se escucha en la casa de al lado.
De acuerdo a la información oficial, cuatro personas intentaron ingresar por la puerta trasera al lugar pero los propietarios lo impidieron y llamaron a la policía. Además, sus vecinos salieron en su defensa
Al advertir la presencia policial y los gritos de las víctimas y vecinos, tres de los delincuentes escaparon en un vehículo, mientras que el cuarto huyó a pie y fue aprehendido a pocos metros, en inmediaciones de Zacagnini y Vicente López y Planes.
Toda la secuencia fue captada por las cámaras, que además muestran el temor y la desesperación de los habitantes de la cuadra que buscan ayudar y a la vez resguardarse ante los disparos.
Afortunadamente, las víctimas resultaron ilesas y no se llegó a robar ningún elemento de la casa. Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría séptima ordenaron la notificación de causa penal y el alojamiento del sujeto de 27 años en la alcaidía penitenciaria de Batán.
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