Entradera fallida en Zacagnini: un detenido y tres prófugos

Tres de los sujetos escaparon en un vehículo, mientras que el cuarto huyó a pie y fue aprehendido a pocos metros.

Uno de los cuatro sujetos que intentó ingresar a robar a una casa en el barrio Zacagnini fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911 y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Comando Patrullas quien llegó a una vivienda en inmediaciones de las calles Vicente López y Planes y Curie luego del aviso del intento de ingreso de cuatro personas por la puerta trasera.

Al advertir la presencia policial y los gritos de las víctimas y vecinos, tres de los sujetos escaparon en un vehículo, mientras que el cuarto huyó a pie y fue aprehendido a pocos metros, en inmediaciones de Zacagnini y Vicente López y Planes.

"Las víctimas resultaron ilesas y los malvivientes no lograron sustraer ningún elemento", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría séptima, ordenaron la notificación de causa penal y el alojamiento del sujeto de 27 años en la alcaidía penitenciaria de Batán.