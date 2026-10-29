Cae “dealer” en el barrio Las Dalias: secuestran cocaína, balanzas y municiones

Una serie de denuncias anónimas al 911 por venta de estupefacientes al menudeo terminó con el allanamiento de una vivienda en el barrio Las Dalias donde detuvieron al principal sospechoso y secuestraron elementos de interés para la causa.

Tiene 40 años.

Luego de los datos recabados por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, la fiscal Daniela Ledesma solicitó una orden de allanamiento avalada por el Juzgado de Garantías N°5.

Los oficiales irrumpieron en la vivienda ubicada en Los Cerezos al 3200 donde detuvieron al investigado y se notificó de la causa a un hombre de nacionalidad chilena y mayor de edad.

Intervino personal de la Policía Federal.

Asimismo, se incautaron varias dosis de cocaína, elementos de estiramiento para la droga, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión, municiones de arma de fuego y tres celulares.

El detenido, de 40 años, podría prestar declaración en las próximas horas.