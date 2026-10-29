Falleció Juan Marcelo, la voz emblemática del dúo Juan y Juan y creador del himno marplatense “Bailando en una pata”

La música argentina está de luto tras la muerte de Juan Marcelo, cantante y compositor que alcanzó gran popularidad como parte del dúo Juan y Juan. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó su fallecimiento y destacó su amplia trayectoria artística, así como su contribución a la banda sonora de algunas de las telenovelas más reconocidas del país.

Juan Marcelo, cuyo nombre real era Enrique Raúl de Jesús, nació en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires. Su carrera despegó a principios de la década del 70 cuando, junto a Juan Eduardo Carballo, formó el inolvidable dúo Juan y Juan. Temas como “Bailando en una pata”, “Balada para un gordo” y “¿Hola, qué tal?” se convirtieron en éxitos que resonaron en radios, televisión y escenarios a lo largo de Argentina.

Además de su legado musical, Juan Marcelo dejó una marca imborrable en la televisión nacional mediante su colaboración con el guionista Alberto Migré. Sus composiciones acompañaron ficciones emblemáticas como Rolando Rivas, taxista, Piel naranja, Mi hombre sin noche y Amo y señor. También participó en el cine, destacándose en la película El profesor patagónico junto a Luis Sandrini. En su carrera como solista y productor, volvió a reunirse en 2014 con Juan Eduardo para lanzar dos canciones dedicadas al papa Francisco.

La emotividad por su partida se hizo sentir en palabras de Juan Eduardo Carballo, quien publicó una fotografía de ambos en su juventud y recordó las vivencias compartidas. “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… siempre juntos”, escribió, reflejando la profunda amistad y tristeza que dejó la pérdida del artista.