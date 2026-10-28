El acusado de liderar el “Call center carcelario” se negó a declarar

El acusado de encabezar la asociación ilícita acusada de realizar más de diez mil llamadas telefónicas desde la cárcel para realizar estafas de distinto tipo se negó a declarar hace instantes en Tribunales ante el fiscal Mariano Moyano.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Hugo “El Gitano” Miguel se entrevistó con miembros de la defensoría oficial Gabriela Zapata y optó por no dar su versión de los hechos. El imputado había sido trasladado a la ciudad desde la Unidad Penal N°1 de Olmos donde cumple prisión perpetua por el homicidio de una jubilada.

Los acusados hicieron más de diez mil llamadas telefónicas desde la cárcel para realizar estafas

Este miércoles el hombre de 62 años escuchó la imputación como jefe de la asociación ilícita, estafa en grado de tentativa, robo agravado en poblado y en banda y robo agravado en grado de tentativa, decidió no declarar y aguarda por el lugar de alojamiento donde seguirá cumpliendo pena.

“El Gitano” tomó la misma decisión que Franco Isaías Miguel, Jonathan Villalba y Alejandro Demetrio tomaron cuando se presentaron en el octavo piso de Tribunales. Para los investigadores estaban encargados de buscar información sobre las víctimas y acercarse a los domicilios de las víctimas.

Personal de la DDI llevó adelante las medidas en la Unidad Penal N°1 de Olmos y en la N°44 y N°15 de Batán

Con la intervención de seis líneas telefónicas, el fiscal logró determinar la existencia de una asociación ilícita que usando identidades de los personajes de la serie “Gutiérrez is mai neim” se hacían pasar por funcionarios policiales para hacer la estafa con la misma modalidad: la exigencia de dinero para el pago de una fianza, llamadas de directores de banco para el cambio de dólares, la modalidad “llorona” o la obtención de datos para un posterior ingreso a la vivienda.