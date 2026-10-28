Extorsionó al padrino de su hija durante dos años y le sacó 10 millones de pesos

Una mujer de 46 años acusada de extorsionar a un hombre de 66 bajo amenazas de tomar represalias contra su familia fue detenida este miércoles durante un operativo policial en una estación de servicio donde iba a recibir parte del dinero.

La investigación se inició a partir de la denuncia del damnificado, quien manifestó que desde febrero de 2024 venía entregando dinero a la madre de su ahijada porque lo habría involucrado en una situación vinculada con un presunto hecho de violencia y amenazado con posibles represalias contra sus familiares si dejaba de pagar.

“De acuerdo con la denuncia, el hombre habría transferido alrededor de 10 millones de pesos a lo largo de ese período y aportó comprobantes de las operaciones para respaldar su presentación judicial”, informaron autoridades policiales.

Celular secuestrado.

En el marco de la investigación y de acuerdo a las directivas del fiscal Luis Ferreyra se organizó un encuentro entre el denunciante y la sospechosa para concretar la entrega de dinero exigida: en una estación de servicio ubicada en Colón y Champagnat la detuvieron cuando recibió 200 mil pesos.

La fiscalía convalidó el secuestro del celular de la mujer, dispuso la notificación de la formación de causa y el alojamiento de la detenida en la Unidad Penal Nº 50 de Batán mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.