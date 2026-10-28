Confirman prisión preventiva de comerciante que mató al adolescente en la esquina de su local

La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías confirmó la decisión de la Jueza Rosa Frende y mantuvo la prisión preventiva a Ulises Cristiano, el comerciante que mató de tres disparos a un adolescente en la zona de Champagnat y Saavedra durante la madrugada del domingo 16 de agosto. La medida seguirá cumpliéndose bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Lugar del ataque.

Los Jueces Alfredo Deleonardis y Pablo Poggetto estuvieron de acuerdo con el umbral de duda que advirtió la titular del Juzgado de Garantías N°3. en relación al modo en que se dieron los hechos y al accionar que le cupo al comerciante.

En el mismo sentido entendieron que la posición de la fiscal Constanza Mandagarán “resulta clara y no contempla, al día de hoy, que el causante haya obrado en legítima defensa, por lo que requirió la cautela en relación a la imputación que dirige en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lesiones leves agravadas por idéntica circunstancia, amén de las portaciones ilegales atenuadas, estimando que el riesgo procesal se neutraliza suficientemente con el arresto domiciliario”.

Le habían robado el comercio.

En la misma resolución revocaron la autorización de apertura compulsiva de un teléfono celular perteneciente al imputado a los fines, sin perjuicio de que se puede obtener la información del aparato sin apelar a ningún medio que requiera la participación forzosa del causante.

Más allá de la posibilidad de recurrir la decisión que este martes dio la Sala III, aun está pendiente un incidente de excarcelación extraordinaria solicitado por los abogados defensores Ibar Sallaz y Gonzalo La Menza.

El llamado al 911: “Seis flaquitos me quisieron robar y los reventé a tiros”

“Que tal, Mar del Plata, Champagnat y Saavedra. Seis flaquitos me quisieron robar y los reventé a tiros. Cayó uno, mandame un patrullero y ambulancia”, dice el comerciante apenas lo atiende el operador de la Central de Atención Telefónica de Emergencia tras haberle disparo al grupo que integraba Sebastián García.

Se hizo una marcha por el comerciante.

Ante la pregunta concreta de sí eran seis y estaban armados, el imputado dijo que no sabía, que estaba en la camioneta y que cuando le quisieron abrir las puertas salió disparando. “Cayó uno, acá hay uno caído en el pasto y están las tres bicicletas tiradas acá”, manifestó antes de dar su nombre y reiterar el pedido de envío de un móvil y una ambulancia.

En las grabaciones analizadas por los investigadores se pudieron constatar detonaciones compatibles con disparos de armas de fuego. De dicho registro se desprenden dos secuencias claramente delimitadas: una primera compuesta por cinco detonaciones a repetición y una segunda con dos disparos adicionales aislados entre sí.