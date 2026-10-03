Reconocida cadena de panaderías cerró 25 sucursales y despidió a 150 empleados por WhatsApp

Los empleados no pudieron ir a buscar sus pertenencias ya que les cambiaron las cerraduras.

La reconocida cadena de panaderías Pandanés anunció el cierre definitivo de sus 25 sucursales, el despido de 150 empleados y la solicitud de quiebra. La información fue comunicada a sus trabajadores durante la madrugada del viernes 2 de octubre mediante un mensaje de WhatsApp, lo que generó sorpresa y preocupación entre el personal.

En el mensaje, la empresa explicó que, a pesar de haber buscado diversas alternativas para continuar operando, la situación económica se volvió insostenible: “La situación llegó a un punto en el que la empresa se quedó sin los fondos necesarios para continuar funcionando y para afrontar las obligaciones que tiene por delante”. Además, informaron que a partir de esa fecha, los empleados no debían presentarse a trabajar.

Los trabajadores no sólo recibieron la noticia de su desvinculación de forma remota, sino que además no pueden ingresar a los locales para retirar sus pertenencias, ya que la empresa cambió todas las cerraduras durante la madrugada. Un empleado relató: “Andá a saber a qué hora de la madrugada se dedicaron a cambiar las cerraduras y tapar todo. Nuestras cosas quedaron adentro”.

El cierre de Pandanés representa una pérdida significativa para quienes formaron parte del proyecto. En el comunicado, la empresa expresó: “Pandanés fue un proyecto al que muchas personas dedicamos años de trabajo, esfuerzo y compromiso, y en el que también se invirtieron enormes recursos económicos a lo largo de estos años. Hoy se pierde ese trabajo, todo lo que construimos juntos y también el capital que fue invertido en el proyecto”.

La crisis financiera no es reciente. En noviembre del año anterior, Pandanés presentó un concurso preventivo en la Justicia, detallando que la caída del consumo superó el 50% del volumen histórico, debido a factores como la incertidumbre económica, la recesión y la inflación. Según la empresa, acumulaban cheques rechazados por aproximadamente 58 millones de pesos, y los cheques emitidos para cumplir con sus obligaciones superaban su capacidad de recaudación.

A pesar de haber implementado varias medidas para revertir la situación, como optimización de costos, renegociación de alquileres, cambio de proveedores y acuerdos impositivos, la cadena no logró superar la crisis. En el sector panadero, la Cámara de Industriales Panaderos informó que las ventas de pan tradicional cayeron entre un 50% y 60%, mientras que las de facturas y productos de pastelería se desplomaron un 80%, reflejando la caída del poder adquisitivo de los consumidores.

El viernes previo al cierre total, Pandanés había clausurado dos sucursales ubicadas en Villa Crespo y Villa Devoto, argumentando que los altos costos de alquiler impedían su renovación. Sin embargo, la crisis se profundizó y afectó a toda la red de locales.

Un trabajador señaló que, aunque se encontraban al tanto del concurso preventivo, la empresa les había mencionado la posible llegada de fondos desde Dinamarca para evitar la quiebra. Además, comentó que el último pago de sueldos y aguinaldo se realizó el miércoles anterior, pero que no se abonaron aportes ni obra social, y mucho menos indemnizaciones.

Hasta el momento de la publicación, voceros de Pandanés no brindaron declaraciones oficiales sobre la situación.