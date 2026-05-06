Cierran sucursales de un banco que opera en Mar del Plata: La Bancaria convocó a un paro

La Bancaria anunció un paro para el próximo miércoles 13 de mayo “en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables” adoptadas por las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del Banco Hipotecario, según el comunicado difundido por el gremio en las últimas horas.

En el caso del BCRA, el sindicato advirtió que amenazan con cerrar 12 de las 21 tesorerías regionales del país, provocando la pérdida de al menos 32 puestos laborales. Y en cuanto al Banco Hipotecario, que opera en Mar del Plata, desde Bancaria denunciaron un proceso de cierre de sucursales y de despidos de trabajadoras y trabajadores en distintas partes del país.

A través del mencionado comunicado, el sindicato conducido por Sergio Palazzo confirmó la medida de fuerza que van a tomar durante las últimas tres horas de atención al público. Según denunciaron, las decisiones del BCRA y el Banco Hipotecario "ponen en riesgo puestos de trabajo y profundizan el ajuste sobre el sector".

El comunicado de La Bancaria

Desde La Bancaria aseguraron que se encuentran bajo “estado de alerta y movilización” y advirtieron que podrían profundizar el plan de lucha si no aparecen respuestas concretas por parte de las autoridades. “No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajuste, que recaen siempre sobre las y los trabajadores”, remarcaron en el comunicado.

Subrayaron que la decisión de los Bancos representa “un vaciamiento de funciones esenciales” y señalaron que tendrá impacto sobre las economías regionales. Además indicaron que “el conflicto se agrava por la falta de diálogo y de voluntad de revisión de estas políticas” y cuestionaron la postura de las autoridades nacionales tras los reclamos previos presentados ante la Secretaría de Trabajo.