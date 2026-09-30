Organizan un bingo solidario por Zoe y advierten por una estafa en su nombre: "Hay un solo alias"

La lucha de Zoe se ha extendido por toda la comunidad. La pequeña de 11 años está atravesando un tratamiento contra la leucemia y su causa trascendió las fronteras del hospital y se ha colado en cada hogar que busca sumarse a la causa.

La chiquita se atiende en el Hospital Materno Infantil de la ciudad y, si bien tiene sanitariamente todo lo que necesita, el escenario es más complejo: tiene 2 hermanos y sus papás actualmente no están trabajando porque como muchos padres en esta situación están abocados al cuidado y el acompañamiento de la pequeña. Por eso, se creó un evento solidario que busca ayudar de forma económica a la familia para los gastos cotidianos y las etapas del tratamiento que vienen.

"Mi nena, que debería estar jugando y soñando, hoy está luchando por su vida con una fuerza que me deja de rodillas", dijo su papá.

Para acompañarla a ella y a su entorno, se está organizando un bingo artístico solidario: será el sábado 17 de octubre de 15 a 18.30 en el Club Social y Deportivo Nueva Pompeya, en Libertad y Guido. Habrá números musicales, un bingo, además de feria americana y buffet, en una tarde pensada para compartir en familia, hacerle llegar a Zoe todo el cariño de su comunidad y recaudar fondos.

"Zoe es pura fuerza"

Leti Ballejo, profesora de Zoe en la Escuela Municipal de Danza y una de las organizadoras, contó: "Zoe es una nena luminosa. Cuando supimos lo que estaba viviendo la familia, sentimos que teníamos que hacer algo", y agregó: "Queremos que ese día el club se llene de gente, de música y de abrazos. Cada cartón, cada donación y cada vez que alguien comparte la noticia es una forma de decirle a Zoe que no está sola".

Familiares advierten que hay un solo alias para las donaciones.

Leticia explicó que "además de ir al bingo, se puede colaborar de varias maneras: por un lado, con donaciones de premios o cualquier otra cosa que ayude a armar el bingo. Comercios, emprendedores y vecinos pueden sumar productos, servicios o vouchers". También se puede colaborar "haciendo un aporte económico por transferencia al alias adriano31, a nombre de Adriano Alejandro Luna, papá de Zoe", o difundiendo la convocatoria en redes y entre conocidos.

En palabras de Adriano, su papá: "Mi nena, que debería estar jugando y soñando, hoy está luchando por su vida con una fuerza que me deja de rodillas. Todo suma y todo llega. Gracias por no dejarnos solos en esta pelea tan dura".

Evitar estafas

Lamentablemente, ante este tipo de hechos también aparecen personas que estafan y lucran con el dolor ajeno. Según detallaron a 0223, un hombre se hizo pasar por familiar de Zoe y difundió una convocatoria con un alias que no era real. Por eso, piden que sólo se realicen donaciones a la cuenta de Adriano Alejandro Luna (adriano31), la única para tal fin.