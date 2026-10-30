Binance sufió un hackeo por 6.300 millones de dólares y bloqueó retiros

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance informó que fue blanco de un sofisticado ciberataque que comprometió fondos por aproximadamente 6.300 millones de dólares. En respuesta, la compañía bloqueó los retiros para proteger los activos y afirmó que los fondos de los usuarios permanecen seguros.

El incidente ocurrió durante la noche del jueves, horario argentino, y según Binance, el origen del ataque se relaciona con una laptop comprometida de un ingeniero de DevOps. Esto permitió a los atacantes acceder a un contenedor de servicio y ejecutar transacciones de retiro no autorizadas.

Como medida inmediata, la empresa congeló cerca de 3.000 millones de dólares y trabaja en conjunto con las fuerzas de seguridad para investigar el caso y recuperar los activos afectados. Binance también colabora con emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios del sector para rastrear y bloquear fondos adicionales vinculados al ataque.

La firma de análisis TRM Labs, especializada en blockchain, atribuye el ataque al grupo de hackers TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte. Según esta empresa, “varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte” y los atacantes centraron sus acciones en carteras de Binance en diez cadenas de bloques, transfiriendo la mayoría de los fondos en un lapso de 20 minutos.

TraderTraitor sería parte del Grupo Lazarus, conocido por su ataque a Sony Pictures en 2014, en represalia por la película "The Interview" que satirizaba al líder norcoreano Kim Jong Un.

Expertos del sector consideran que este evento podría ser el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha. Aravind Srinivasan, responsable de mercado extrabursátil en GSR, afirmó que se trata del “mayor ataque informático de la historia”.

Tras la noticia, las principales criptomonedas sufrieron caídas significativas: el bitcoin bajó más del 3% hasta un mínimo de seis semanas de 76.368 dólares, el ether descendió más del 3% a 2.178 dólares y el token BNB, vinculado a Binance, cayó un 5% situándose en 709,70 dólares. Además, las acciones de Coinbase Global y Strategy también retrocedieron en los mercados estadounidenses.

Este ciberataque se produce en un contexto de creciente preocupación por el impacto que las tecnologías de inteligencia artificial podrían tener en la seguridad criptográfica y los protocolos de protección digital.

En 2025, los hackers robaron un total de 2.900 millones de dólares en criptomonedas a través de cerca de 150 ataques, según datos de TRM Labs. Ese mismo año, la plataforma Bitget sufrió un robo de aproximadamente 350 millones de dólares.