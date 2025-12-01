Boom de pagos con Pix facilita el gasto en pesos y criptomonedas para turistas argentinos en Brasil

Desde 2024, la adopción de Pix, el sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central de Brasil, ha revolucionado la forma en que turistas argentinos y extranjeros realizan sus consumos en comercios, hoteles y transporte en Brasil. En el último año, se amplió la oferta de billeteras y plataformas argentinas que permiten efectuar pagos con Pix, posibilitando a los usuarios pagar con pesos argentinos o criptomonedas sin necesidad de llevar efectivo o tarjetas tradicionales.

Este avance resulta especialmente relevante para quienes desean evitar las restricciones cambiarias y las comisiones elevadas que aplican los medios de pago convencionales. Según datos recientes, el tipo de cambio financiero utilizado en estas operaciones supera los 1.500 pesos, cifra superior al dólar Banco Nación, que se ubica en 1.475 pesos, pero significativamente inferior al dólar tarjeta, que con la percepción del 30% alcanza los 1.915,50 pesos. La clave está en que estas transacciones se realizan usando dólares financieros o criptomonedas, sin pasar por el Mercado Libre de Cambios, lo que elimina la carga impositiva adicional.

Pix fue lanzado en 2020 con el objetivo de simplificar las transferencias y pagos electrónicos en Brasil, permitiendo transacciones en tiempo real entre cuentas bancarias, billeteras digitales y comercios. Para operar, basta con escanear un código QR o ingresar la “chave Pix”, que puede ser un correo electrónico, número telefónico, documento o clave alfanumérica. La plataforma funciona las 24 horas del día durante todo el año, eliminando la dependencia del efectivo.

Pix revoluciona pagos en Brasil para argentinos con pesos y cripto sin comisiones extras

Actualmente, más de 150 millones de personas utilizan Pix en Brasil, y aproximadamente el 70% de las transacciones digitales del país se realizan a través de esta red. Su aceptación se ha extendido a comercios, ferias, taxis y plataformas de delivery, debido a su rapidez y amplia cobertura.

Argentina es el principal país emisor de turistas hacia Brasil, con más de dos millones de visitantes anuales según el Ministerio de Turismo brasileño. Esta cifra se ha mantenido incluso durante períodos de volatilidad cambiaria. Tradicionalmente, los turistas argentinos enfrentaban dificultades tales como el acceso limitado a divisas locales, restricciones para extraer dinero en cajeros automáticos, comisiones elevadas en tarjetas y limitaciones en operaciones de cambio.

La interoperabilidad entre sistemas fintech argentinos y la infraestructura de Pix en Brasil ha permitido habilitar pagos directos desde fondos en pesos o criptomonedas. Antes de cada transacción, el usuario puede conocer el tipo de cambio vigente, lo que brinda mayor previsibilidad y elimina sorpresas al regresar al país.

Crecen las opciones digitales que permiten abonar servicios y productos en Brasil a través de sistemas instantáneos, eliminando efectivo o conversión previa a moneda extranjera

Hoy, existe una variedad creciente de billeteras y plataformas que facilitan el uso de Pix para turistas argentinos. Estas opciones ofrecen diferentes promociones, tipos de cambio, tarifas y beneficios vinculados a criptomonedas, mejorando la experiencia del usuario. La competencia se intensificó con la incorporación de soluciones de mayor escala y APIs que permiten integrar servicios de terceros, lo que impulsa promociones y optimiza el proceso de pago tanto para los usuarios como para los comercios.

La operativa básica consiste en cargar fondos en pesos o criptomonedas en la billetera seleccionada, escanear el código QR del comercio o ingresar la “chave Pix”. El sistema muestra el valor en reales y la cotización aplicada, descontando el importe en pesos o cripto del saldo disponible. La mayoría de las plataformas permite consultar comprobantes y revisar la actividad, además de ofrecer promociones basadas en montos o frecuencia de uso.

Estos pagos digitales reducen la manipulación de efectivo y simplifican la logística para turistas y comerciantes. El tipo de cambio se actualiza en tiempo real y puede verificarse antes de aprobar la operación, lo que aporta mayor transparencia.