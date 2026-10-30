Fuerte respaldo a la creación del Museo del Deporte Marplatense: deportistas e instituciones respaldaron el proyecto

En la jornada se recogieron propuestas de deportistas, dirigentes e instituciones de cara a la creación del Museo del Deporte Marplatense.

La creación de un Museo del Deporte Marplatense dio un nuevo paso en el Concejo Deliberante, donde a través de una jornada de trabajo que reunió a representantes de instituciones deportivas, deportistas y dirigentes, se abrió una instancia de debate para definir cómo preservar y difundir la historia de una ciudad que cuenta con campeones mundiales, deportistas olímpicos y una extensa trayectoria en competencias nacionales e internacionales.

El encuentro se desarrolló en el recinto de sesiones del cuerpo legislativo bajo la denominación "Hacia la creación del Museo del Deporte Marplatense". La iniciativa es impulsada por la UCR, desde donde se convocó a los distintos actores del deporte local para recoger propuestas sobre la ubicación, la organización y el funcionamiento que podría tener el futuro espacio.

La propuesta se seguirá debatiedno en el seno de la Comisión de Deportes

"El distrito, su deporte, tiene una rica historia y por diferentes razones nunca se concretó", señaló Ricardo Liceaga Viñas al abrir la jornada. En ese sentido, recordó que hubo dos intentos anteriores de avanzar con un museo: uno en 1991 y otro en 2021. El concejal explicó que el objetivo es que el proyecto no se defina únicamente desde el ámbito político, sino que incorpore las opiniones de quienes forman parte de la actividad deportiva.

En ese marco, indicó que ya existe un borrador de la propuesta, aunque su contenido quedará sujeto a los aportes que surjan del encuentro. Entre los puntos que deberán resolverse mencionó quiénes determinarán la conformación del museo, cómo se administrará y dónde funcionará.

"No sólo son las medallas o los podios"

También participó de la jornada el presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), Sebastián D'Andrea, quien destacó la importancia de recuperar la memoria deportiva de la ciudad y transmitirla a las nuevas generaciones.

"Quiero destacar esta iniciativa, que apunta a generar memoria y reconocimiento, para que las nuevas generaciones encuentren inspiración en un pasado glorioso, pero a veces demasiado oculto", expresó.

Sebastián D'Andrea, presidente del EMDER, destacó la importancia de preservar la memoria deportiva de Mar del Plata y transmitirla a las nuevas generaciones.

El titular del Emder planteó que el patrimonio deportivo no se limita a los resultados y las distinciones obtenidas por los atletas. "No sólo son las medallas o los podios, sino las historias de superación y resiliencia", agregó.

Durante el encuentro, deportistas y representantes de entidades hicieron uso de la palabra y acercaron propuestas para construir consensos sobre el proyecto. Además, se distribuyeron tarjetas con los datos de contacto del concejal para que las instituciones y los participantes puedan enviar información y sugerencias por escrito a través del correo electrónico.

Cuándo avanzará el proyecto del museo

Según lo previsto al cierre de la jornada, dentro de 15 días comenzará la elaboración de un documento con las conclusiones y recomendaciones surgidas del intercambio. Ese material servirá de base para redactar un proyecto de ordenanza que ingresará formalmente al Concejo Deliberante para su tratamiento en las comisiones internas.

La convocatoria tuvo entre sus objetivos relevar experiencias de otros museos deportivos, identificar el patrimonio histórico-deportivo del partido de General Pueyrredon y promover la participación de clubes, federaciones, ligas, asociaciones y referentes de distintas disciplinas.

El desafío es reunir y conservar un patrimonio que hoy se encuentra disperso entre instituciones, colecciones privadas, archivos periodísticos y recuerdos familiares, con el riesgo de que parte de esa memoria se deteriore o se pierda.

La propuesta apunta a que Mar del Plata cuente con un espacio destinado a conservar, investigar, exhibir y difundir su historia deportiva. Por ahora, la iniciativa se encuentra en una etapa de elaboración y debate, a la espera de que los aportes recogidos se traduzcan en un proyecto formal y comiencen su recorrido legislativo.