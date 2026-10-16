El misterio de la Rambla: por qué se siente cuatro grados más fría

Caminar por la peatonal San Martín en remera y tener que ponerse un abrigo al llegar a los famosos Lobos de Piedra es una experiencia clásica en Mar del Plata. El cambio brusco no responde a una simple percepción subjetiva, sino a un fenómeno meteorológico concreto por el cual la franja costera de la Rambla registra de manera casi constante una temperatura real y una sensación térmica de entre tres y cinco grados por debajo del resto del trazado urbano.

Los motivos por los que la Rambla siempre es más fría

La razón principal de esta diferencia radica en la capacidad térmica del agua frente a la tierra. Durante las horas del día, el sol calienta con rapidez el asfalto y las construcciones del centro de la ciudad, haciendo que el aire superficial se caliente, pierda densidad y ascienda. Al elevarse esa masa cálida, se genera una masa de baja presión que funciona como una aspiradora, atrayendo de inmediato el aire denso y helado proveniente del océano Atlántico mediante el proceso conocido como brisa marina.

La humedad funciona como un conductor térmico.

A la menor temperatura del aire marítimo se le suma el incremento en la velocidad del viento generado por la arquitectura de la primera línea costera. La mole edilicia del Casino, el Hotel Provincial y las torres de la zona actúan como una muralla artificial que interrumpe el flujo normal del aire. Al chocar contra estas estructuras, el viento se canaliza por los pasillos y las calles laterales, activando el denominado efecto Venturi que duplica la velocidad de las ráfagas e intensifica el enfriamiento por convección sobre la piel.

El tercer factor determinante en este microclima es la elevada presencia de bruma salina en suspensión que transporta el viento desde las olas. La humedad funciona como un conductor térmico altamente eficiente que absorbe el calor corporal de forma mucho más acelerada en comparación con el aire seco del interior de la ciudad.

El viento se siente mucho más intenso en ese sector.

Estas tres variables combinadas explican por qué las mediciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, realizadas habitualmente en la zona del aeropuerto lejos de la costa, suelen marcar valores más elevados que los registrados junto al mar. De esta forma, el choque entre la brisa oceánica, el diseño urbanístico de la Rambla y la humedad marina explica por qué la primera línea de playa exige siempre llevar una prenda de abrigo a mano.