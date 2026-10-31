Fue a un cumpleaños con un joven y no la vieron más: desesperada búsqueda de Micaela en Mar del Plata

Buscan a Micaela, de 21 años, que lleva dos días desaparecida en Mar del Plata.

Una familia busca de manera desesperada a Micaela, una joven marplatense de 21 años que no se comunica ni es vista desde la noche del jueves, cuando habría asistido a una fiesta de cumpleaños.

Sus allegados explicaron a 0223 que alrededor de las 23 horas de ese día abandonó su hogar y junto a otro joven se dirigieron al festejo, aunque desde ese momento no cuentan con noticias sobre ella. No contesta mensajes ni llamadas, y tampoco pueden ubicar al chico.

El comunicado de la familia de la joven marplatense que está desaparecida.

Sus seres queridos informaron que también intentaron comunicarse con el sujeto que la acompañó, "pero no responde", por lo que buscarán localizar su domicilio para hallar a Micaela.

Además, la familia ya realizó la denuncia en la comisaría correspondiente e iniciaron el protocolo de búsqueda en dependencias policiales y hospitales, antes de rastrear al joven.

Micaela tiene 21 años y no es vista desde la noche del jueves.

Cualquier información de interés puede ser informada a las autoridades, al 911, y también al número 2236921412.