Se cayó en un pozo cuando jugaba al fútbol en el colegio y ordenaron indemnizarlo con más de $13 millones

El joven sufrió rotura de ligamentos y desgarro de meniscos, tuvo que ser operado y quedó con una incapacidad psicofísica.

Lucas tenía 17 años cuando sufrió una grave lesión en la rodilla durante una clase de educación física en una escuela técnica de Hurlingham. Tras el incidente, debió ser operado y quedó con secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Aunque la provincia de Buenos Aires y la compañía aseguradora intentaron desligarse de la responsabilidad y sostuvieron que se había tratado de un accidente imprevisible, la Justicia consideró que el estado de la cancha no estaba en condiciones.

Ahora, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la indemnización y dejó establecido que el joven deberá recibir $13.099.400, más intereses, por los distintos daños provocados.

Según surge del expediente, Lucas se encontraba en sexto año de la Escuela Secundaria Técnica N° 1 y participaba de una actividad de fútbol supervisada por el profesor. En un momento, mientras corría por el terreno, cayó y se golpeó la rodilla.

El adolescente comenzó a gritar y un profesor lo asistió. El docente contó que el chico no podía apoyar la pierna, por lo que inmediatamente avisó a las autoridades educativas y a la madre del alumno, que se presentó en el colegio para retirarlo.

El caso sucedió en la Escuela Secundaria Técnica N°1 de Hurlingham. (Foto: Google Maps)

El joven fue atendido inicialmente por el traumatismo de rodilla y posteriormente los estudios detectaron un desgarro de menisco y una lesión del ligamento cruzado anterior. Finalmente, el 17 de marzo de 2016 tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Por su lado, un compañero declaró ante la Justicia y, según su testimonio, la cancha “no estaba en condiciones óptimas”, ya que tenía desniveles y piedras.

Con el paso de los años, las pericias determinaron que el accidente había dejado secuelas permanentes. El perito médico estableció una incapacidad anatomofuncional del 12% por la lesión de la rodilla, a la que sumó un 3% por daño estético.

A esto se agregó la evaluación psicológica. La perito indicó que la víctima presentaba “un trastorno adaptativo con ansiedad y estado de ánimo depresivo” relacionado directamente con el accidente y estableció una incapacidad psíquica del 20%.

También tuvo en cuenta que el joven tenía apenas 17 años cuando ocurrió el hecho y no pudo volver a jugar ni al fútbol ni al rugby. Conforme a la documentación incorporada al expediente, estuvo fichado en un club hasta 2015, pero luego no registró actividad.

En 2015 se cayó en un pozo mientras jugaba al fútbol en una escuela y cobrará más de $13 millones de indemnización.

Por este concepto, la Justicia fijó $8.750.000 por “incapacidad psicofísica sobreviniente”, pero además el fallo confirmó otros rubros indemnizatorios.

Por el tratamiento psicológico se reconocieron $2.324.400, mientras que por kinesiología se establecieron $125.000. Consideraron que las rehabilitaciones eran necesarias y que no implicaban una doble indemnización junto con el daño psicológico y físico.

A ello se sumaron $1.500.000 por daño moral y $400.000 por gastos de farmacia, asistencia médica, estudios, enfermería y traslados.

De esta manera, la suma de todos los rubros alcanzó los $13.099.400, calculados a valores actuales al momento de la sentencia de primera instancia.

A su vez, la cifra deberá incrementarse con los intereses establecidos por la Cámara: un 6% anual desde el accidente hasta la sentencia de primera instancia y, desde el 16 de julio de 2025 hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta del Banco Provincia para depósitos a 30 días.