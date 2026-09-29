Una empresa proveedora de una reconocida textil de Mar del Plata entró en concurso preventivo por una deuda millonaria

Se trata de Jutex SRL, una fabricante de indumentaria para marcas reconocidas.

La empresa Jutex SRL, que produce prendas para Le Utthe y otras marcas como Portsaid, Rapsodia, Jazmín Chebar, Desiderata, Penguin, Paula, La Martina, Roxy y Quiksilver, recurrió a la Justicia tras contraer una deuda importante y una gran dificultad para afrontarla.

El concurso preventivo fue dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°13, a cargo del juez Fernando Javier Perillo. Así se busca que la empresa pueda reorganizar sus compromisos y alcanzar un acuerdo con sus acreedores antes de una eventual quiebra.

Es uno de los principales proovedores de Le Uthhe.

Según los reportes crediticios de la Central de Deudores del Banco Central, Jutex acumuló una deuda de $710,3 millones, distribuida entre bancos públicos y privados, sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía.

A ello se le sumó que entre febrero y julio de este año le fueron rechazados 53 cheques por un total de $191,4 millones. Apenas ocho fueron cancelados posteriormente, por unos $17,9 millones, mientras que los otros 45, equivalentes a $173,6 millones, permanecían impagos.

Buscan que la empresa pueda alcanzar un acuerdo con sus acreedores antes de una eventual quiebra.

Los acreedores, que son bancos, proveedores, trabajadores y organismos impositivos, tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre para presentar ante la sindicatura la documentación que respalda sus créditos.

La situación se produjo en un sector que requiere un importante nivel de financiamiento para comprar insumos, producir las prendas y afrontar la logística antes de cobrar por las colecciones.

Cómo sostener la actividad

Jutex SRL fue fundada en el 2009 y desde entonces desarrolló un modelo de negocios basado en la fabricación para terceros. Las marcas le encargaban sus diseños, cantidades y especificaciones, y la empresa se ocupaba de organizar distintas etapas de producción y de entrega de las prendas terminadas.

Jutex SRL deberá atravesar el proceso concursal y negociar con sus acreedores.

El escenario actual contrasta con el proceso de expansión que había atravesado años atrás. A comienzos del 2023 se presentó el proyecto La Rioja Textil, que contemplaba una inversión de $60 millones y una capacidad proyectada de hasta 30.000 prendas mensuales.

Ahora, la empresa deberá atravesar el proceso concursal y negociar con sus acreedores para intentar reordenar sus cuentas y sostener la actividad.