Se viene un lunes con tormentas y pronostican lluvias toda la semana en Mar del Plata

Después de un domingo espectacular que cortó con jornadas consecutivas de precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un inicio de semana atravesado por tormentas en Mar del Plata.

En principio, se espera que el día se despida con 13° en el termómetro, cielo parcialmente nublado y viento moderado del noroeste, a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

Pronosticaron lluvias desde el lunes hasta el sábado en Mar del Plata.

Sin embargo, las buenas condiciones no aguantarán mucho tiempo más y, de acuerdo al organismo, los primeros chaparrones se registrarán en la madrugada del lunes, cuando además se desatarán ráfagas de hasta 50 km/h desde el oeste.

Además, se prevé una jornada pesada, con una máxima de 19° y una mínima de 7°, pero junto a tormentas desde la mañana hasta la noche, de mayor intensidad en la tarde.

Aunque el viento correrá parejo (13-22 km/h), cambiará constantemente de sector: iniciará el día desde el noroeste, a la tarde cambiará al oeste y finalizará proveniente del sur.

Y si bien la temperatura no volverá a descender abruptamente en el resto de la semana, el SMN anticipó lloviznas para el martes, lluvias aisladas el miércoles y el jueves, y otra vez lloviznas para el viernes.