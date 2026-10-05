Escapaban en moto y chocaron con un patrullero: un herido grave
Ocurrió en Polonia y Fortunato de la Plaza. Tiene 20 años. Presenta traumatismo de cráneo y una fractura en pierna izquierda.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos sujetos de 20 y 28 años que circulaban en moto y evitaron un control policial fueron aprehendidos tras chocar con un móvil en la intersección de las avenidas Polonia y Fortunato de la Plaza: el más joven permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
Fuentes sanitarias confirmaron que minutos antes de las dos y media de la madrugada una ambulancia trasladó a ambos heridos a la guardia. El más joven presentaba traumatismo de cráneo y una fractura en pierna izquierda, mientras que el mayor tiene politraumatismos varios
En el marco de las actuaciones que personal policial realizó en el lugar secuestraron la moto tipo 110 y hallaron un par de armas. “Una de ellas sería de aire comprimido y la otra una réplica”, informaron a 0223.
Las actuaciones iniciales serán tramitadas por la fiscalía de Delitos Culposos mientras se intenta establecer el motivo por el que los heridos se dieron a la fuga.
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