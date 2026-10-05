Escapaban en moto y chocaron con un patrullero: un herido grave

Dos sujetos de 20 y 28 años que circulaban en moto y evitaron un control policial fueron aprehendidos tras chocar con un móvil en la intersección de las avenidas Polonia y Fortunato de la Plaza: el más joven permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes sanitarias confirmaron que minutos antes de las dos y media de la madrugada una ambulancia trasladó a ambos heridos a la guardia. El más joven presentaba traumatismo de cráneo y una fractura en pierna izquierda, mientras que el mayor tiene politraumatismos varios

Quedaron internados en el Higa.

En el marco de las actuaciones que personal policial realizó en el lugar secuestraron la moto tipo 110 y hallaron un par de armas. “Una de ellas sería de aire comprimido y la otra una réplica”, informaron a 0223.

Las actuaciones iniciales serán tramitadas por la fiscalía de Delitos Culposos mientras se intenta establecer el motivo por el que los heridos se dieron a la fuga.