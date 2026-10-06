Una víctima de violencia de género filmó al agresor y logró que la Justicia intervenga: "La demora perpetúa el peligro"

Una grave denuncia de violencia de género provocó conmoción en la localidad bonaerense de Tapalqué, después de que una mujer grabara a su pareja golpeándola. El acusado puso así ser identificado y la Justicia avanza con una investigación caratulada como lesiones leves en contexto de violencia de género.

El caso está a cargo de la UFI N°1 de Azul, encabezada por el fiscal Marcelo Fernández. Según El Destape, además de aportar el video, la víctima se presentó en el Hospital Municipal de Tapalqué donde un equipo médico constató sus lesiones.

Según el informe médico, la mujer presentaba equimosis recientes y un corte cicatrizado en la cara. El video se filtró en las redes sociales y rápidamente generó indignación entre vecinos y organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia por razones de género.

El video

En el video aportado por la víctima a la Justicia, que no replicaremos, se puede ver al agresor, identificado por sus iniciales R.C., revisándole el teléfono a su pareja y golpeándola en reiteradas oportunidades mientras ella le pedía que pare.

La asociación civil “Madres que rompen el silencio” de Río Negro tomó conocimiento del caso a través de la viralización del video y manifestó su preocupación por lo que considera una respuesta insuficiente de las autoridades locales.

Según planteó la organización, la existencia de material audiovisual que registra el ataque debería acelerar las medidas para proteger a la víctima y avanzar con la investigación.

Además, cuestionaron especialmente la demora en la respuesta judicial y policial. “La violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro”, sostuvo la organización.

Entre las medidas reclamadas está la restricción perimetral efectiva y la revisión y agilización de las actuaciones de las dependencias judiciales y policiales que intervienen en el caso.