"La inseguridad está a la orden del día": robaron una ferretería de barrio por tercera vez en el año

El responsable fue aprehendido y se recuperó la herramienta sustraída.

Una ferretería del barrio Regional volvió a ser asaltada en la madrugada del miércoles y alcanzó los tres robos sufridos en lo que va del año. Denuncian el preocupante crecimiento de la delincuencia y remarcaron que "uno tiene que estar permanentemente blindado".

Según explicó un empleado del local de Alvarado y República del Líbano a 0223, se trató de la segunda vez que violentan el vidrio, después de que sucediera lo mismo hace apenas un mes, también en horas de la madrugada.

El anterior robo se había registrado apenas hace un mes y medio.

A partir de la rotura de la vidriera, los delincuentes sustrajeron herramientas y otros productos, aunque el trabajador consideró que "es más el daño que se hace que lo que se llevan".

En la misma línea, valoró que "afortunadamente sonó la alarma", advirtieron a la Policía y consiguieron aprehender al malviviente y recuperar la herramienta sustraída. "Ahora hay que hacer todo el proceso para recuperarla, pero el tema es que la inseguridad está a la orden del día", sostuvo.

Además, aseguró que es "muy difícil" instalar cámaras en el exterior del negocio debido a que "las roban" y lamentó que se encuentran en una ubicación "bastante compleja".

Para el trabajador, los ladrones sustraen lo primero que tienen a mano y no elementos específicos.

"A principios de año también había sucedido algo similar, cuando barretearon una reja, y hace un tiempo más atrás, alrededor de un año y medio, hicieron un boquete por la parte de atrás. Uno tiene que estar permanentemente blindado", concluyó el ferretero.