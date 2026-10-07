Autor de entradera activó el celular robado un mes después y lo detuvieron

La continuidad de una investigación por una entradera registrada a fines de agosto en el Paraje Santa Irene en Miramar por el que ya había tres personas aprehendidas permitió detener en las últimas horas al miembro restante de la banda cuando activó uno de los celulares sustraídos en el hecho.

El robo ocurrió el 27 de agosto a la noche cuando un hombre de 84 años y una mujer de 53 fueron sorprendidos por cuatro delincuentes armados que vestían ropas oscuras y tenían el rostro cubierto que los tiraron al piso y redujeron. La banda sustrajo una camioneta BAIC que apareció incendiada y abandonada horas después, celulares, garrafas, herramientas y ruedas de bicicletas mountain bike.

A mediados de septiembre y a partir de análisis telefónicos, relevamiento vecinal, de cámaras públicas y privadas y testimonios de relevancia, personal de la Sub DDI de Miramar logró identificar a tres sujetos como integrantes del grupo por lo que el fiscal Ramiro Anchou solicitó órdenes de allanamiento para las viviendas ubicadas en calle 80 y 1bis; 1bis entre88 y 96; y calle 80 al 1300 de Miramar.

Elementos secuestrados.

Luego de esas detenciones, la investigación continuó y se logró establecer que uno de los dispositivos móviles sustraídos habría sido activado días después del hecho, impactando una cuenta de Gmail distinta al de la víctima: así identificaron a un hombre de 43 años cuya vivienda ubicada en calle 13 al 2400 fue allanada tras el aval judicial.

En el inmueble secuestraron dos escopetas, cartuchos, municiones, un reflector, herramientas, una garrafa y otros elementos de interés para la causa por lo que le imputaron el delito de encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de fuego y munición. Cumplimentados los recaudos legales de rigor fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.