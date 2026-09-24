Alerta en zona sur: denuncian tres entraderas en menos de 72 horas

Uno de los hechos ocurrió en el barrio San Eduardo del Mar.

Los grupos de WhatsApp que tienen los vecinos de la zona sur alertaron por la seguidilla de robos bajo la modalidad entradera que sufrieron en las últimas 72 horas y alertaron sobre la reiteración de estos hechos a cualquier hora del día.

Las personas que se comunicaron con 0223 señalaron que el primero de los hechos ocurrió el lunes a las ocho de la noche cuando varios delincuentes ingresaron a una vivienda en San Eduardo del Mar donde redujeron a una pareja de jubilados.

Los hechos ocurrieron en la zona sur.

“Los cuatro sujetos golpearon a las víctimas y el dueño de casa fue hospitalizado para recibir atención médica”, indicaron.

Un día después, cerca de las seis de la tarde, fueron al menos tres delincuentes encapuchados los que ingresaron a una casa en Playa Chapadmalal donde redujeron al único ocupante y minutos después escaparon con un botín que no fue precisado.

Se denunciaron los hechos.

La seguidilla se completó el miércoles por la tarde con un hecho que registró una logística mayor ya que fueron cinco los delincuentes que llegaron a una vivienda en inmediaciones de las calles 10 y 733 de Playa Chapadmalal donde redujeron a los jóvenes que estaban en el interior.

“Tras robar varias pertenencias se dieron a la fuga en un VW Bora de color azul que no pudo ser hallado”, señalaron.