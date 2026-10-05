Feriado del 12 de Octubre: cuánto cuesta hospedarse el finde largo en Mar del Plata

Mar del Plata espera miles de turistas para el feriado del 12 de Octubre. Foto ilustrativa: 0223.

Mar del Plata se prepara para recibir a miles de turistas durante el fin de semana largo por el 12 de Octubre y tanto el sector hotelero como los propietarios de departamentos ultiman los detalles para el tradicional receso.

Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros, confió en el gran arribo de visitantes, que diariamente llaman a las inmobiliarias preguntando por las viviendas en alquiler. “Como siempre, hay buenas expectativas. Esperemos que el clima acompañe. La gente ya, a partir de la conferencia de prensa, empezó a mirar a Mar del Plata, a hablar de Mar del Plata, y pensamos que ese fin de semana histórico va a ser bueno”, manifestó el profesional.

Mar del Plata espera miles de turistas para el feriado del 12 de Octubre. Foto archivo: 0223.

En diálogo con 0223, el martillero aseguró que hay muchos propietarios que vendrán a preparar sus departamentos y “hacerse una escapada” y disfrutar del fin de semana, “mientras que otros vienen a preguntar para comprar alguna propiedad”, expresó.

Cuáles son las zonas más buscadas

Desde el Colegio de Martilleros admiten que en este tradicional receso, los turistas manifiestan su interés principalmente por departamentos. “Los más buscados siempre son en la zona del centro, macrocentro y la costa”, dijo y ante la consulta de 0223, estimó que el precio de la estadía "aproximadamente será un 20% menos" que los valores en temporada.

Martilleros dieron a conocer las expectativas del sector para el tradicional receso. Foto archivo: 0223.

Entre ellos, despierta el interés el segmento Premium, con departamentos con las mayores comodidades. “En líneas generales, algunos tienen quincho, gimnasio y otros se complementan con pileta. Es importante para fuera de temporada, porque en verano prima más la playa que una pileta, pero bueno depende del turista y es muy importante que tengan esos servicios”, completó Rossi.

Cuánto cuesta alquilar el finde del 12 de Octubre

Según un relevamiento realizado por 0223 en una de las más importantes plataformas de viajes y turismo, los hospedajes varían siempre según la categoría y la cercanía con el centro o las playas.

Entre las ofertas para este feriado, para tres noches, se encuentra un hotel de 3 estrellas desde los $285 mil en la zona de Playa Grande; $330 mil para dos personas a una cuadra de la Plaza Colón o $335 mil a pocas cuadras de la Playa Bristol.

Los hoteles ofrecen variadas ofertas para el feriado del 12 de Octubre. Foto ilustrativa.

En el caso de los establecimientos de 4 y 5 estrellas, por supuesto que los valores ascienden desde los $530 mil en zona Las Toscas o de $630 mil las tres noches en zona Plaza Colón.