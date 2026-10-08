Violento asalto armado en un supermercado: golpearon a una señora y a un hombre con andador

Momentos de extrema tensión se vivieron en el supermercado de la avenida Luro al 10.400.

Un violento asalto tuvo lugar en la noche del miércoles en un supermercado de la avenida Luro, cuando al menos tres sujetos armados irrumpieron en el local, amenazaron a los presentes y golpearon a dos adultos mayores.

El brutal episodio ocurrió en Surco Mercado, ubicado en el barrio Florentino Ameghino, y fue grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

"Todos quietos, que nadie se mueva. Dame la plata, dale", fueron las primeras palabras del presunto líder de la banda que se encontraba armado, mientras uno de sus cómplices empujaba a una mujer mayor que hacía la fila.

En ese momento reaccionaron algunos testigos y el mismo delincuente puso de espaldas a un joven que se habría alterado por las agresiones, al mismo tiempo que de fondo se percibe que otro ladrón insistía en que le dieran el dinero de la caja.

Además, producto del pánico, una mujer intentó ayudar a la señora en el suelo para que se reincorporara, pero quien la acompañaba la detuvo por un segundo debido a que el grupo se ensañaba con cualquiera que hiciera un movimiento diferente.

Ya para ese instante se registran gritos indistintos y un hombre en medio del tumulto que ayudó a la mujer que aún estaba en el piso, a la vez que las empleadas echaban a los malvivientes a los gritos.

Por su lado, otra filmación captó a uno de los agresores con gorro de Adidas exigiendo efectivo, revoleando la mercadería del mostrador y luego golpeando un hombre con andador, a quien también le robaron pertenencias.

Finalmente la banda escapó del lugar con el botín, después de que perdieran el control de la situación, y desde el comercio difundieron las imágenes para que los delincuentes sean atrapados.