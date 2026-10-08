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Defensa Civil aseguró que para mañana al mediodía "tendremos una ciudad normal, si el clima lo permite"

Desde la entidad indicaron que la situación está bastante mejor, ya que el viento mermó considerablemente, pero que "las lluvias y lloviznas seguirán".

Defensa Civil aseguró que la situación tras el temporal estará saldada mañana al mediodía.

8 de Octubre de 2026 20:45

Por Redacción 0223

PARA 0223

Defensa Civil, con el apoyo de la Unidad de Poda del Emsur y otras áreas municipales, intervinieron en 35 reclamos de vecinos y vecinas que sufrieron consecuencias después del temporal en Mar del Plata. Además aseguraron que recibieron cientos de llamados al 103, referidos a si hay clases o no.

La entidad aseguró que la mayoría de los inconvenientes surgieron en el tendido de cables y el corte de servicios por la caída de árboles. Los barrios con más reclamos fueron Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Zona Norte, Zona Sur, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas.

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Por estas horas, desde Defensa Civil indicaron que la situación está bastante mejor, ya que el viento mermó de manera considerable, pero que "las lluvias y lloviznas seguirán hoy, mañana y pasado".

Aseguraron además que "seguimos con trabajo pendiente, ya que cayeron bastantes árboles" y que muchas más tareas está teniendo la Unidad de Poda del Emsur, que "son los que cortan árboles más grandes".

Para cerrar, aclararon que los trabajos no se terminarán hoy, pero de manera optimista anticiparon que mañana al mediodía tendremos ya "una ciudad normal", siempre y cuando "el clima lo permita".

 

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