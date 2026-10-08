Alerta en Mar del Plata: qué pasa con las clases

Las escuelas de Mar del Plata mantienen sus actividades habituales durante el turno tarde. Foto de archivo 0223.

La fuerte tormenta que afecta a Mar del Plata continuará durante este jueves, con lluvias y fuertes ráfagas de viento (de acuerdo a los datos oficiales), pero no habrá suspensión de clases en el turno tarde.

Así lo confirmó a 0223 el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, quien informó que el dictado de clases se desarrollará con normalidad en los establecimientos de la ciudad.

La decisión se conoce mientras continúa vigente el escenario de inestabilidad previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según el pronóstico, durante este jueves se esperan lluvias a lo largo de la jornada y ráfagas del sudeste que podrían alcanzar los 59 km/h.

El organismo había emitido además un alerta amarillo por viento para la madrugada y la mañana del jueves, mientras que las precipitaciones podrían extenderse durante todo el día, aunque con menor intensidad hacia la noche.

Por el momento, entonces, las escuelas de Mar del Plata mantienen sus actividades habituales durante el turno tarde.