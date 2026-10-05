Emitieron un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes y caída de granizo en Mar del Plata

Tal como estaba previsto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo para la tarde de este lunes en Mar del Plata.

La advertencia climática fue publicada a las 15:35 y tiene una validez de una hora, aunque una vez finalizado ese plazo podría ser renovado por otra hora más.

El SMN advirtió por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo en Mar del Plata y la región.

El aviso rige tanto en General Pueyrredon como en Ayacucho, Balcarce, General Alvarado, Lobería y Mar Chiquita, de acuerdo al organismo.

Además, desde el SMN recomendaron:

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Se podrían registrar inundaciones este lunes por la tarde en Mar del Plata.

Luego de una tarde tormentosa, se espera que las condiciones se normalicen en la noche, en la que se registrarían lluvias aisladas y viento suave desde el sector sur, a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.