Conmoción en Misiones: mataron a un hombre en silla de ruedas que pedía dinero en un semáforo
La víctima no fue identificada aún, pero los testigos indicaron que vivía en las inmediaciones del lugar del hecho.
Por Redacción 0223
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Un hombre que se encontraba en silla de ruedas y pedía dinero en un semáforo de Posadas murió después de ser atropellado por un auto en la intersección de las avenidas Mariano Moreno y Marconi. Después del impacto, el conductor escapó del lugar.
Poco después llegó una ambulancia al lugar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales y constataron su fallecimiento. El hombre aún no fue identificado de manera odicial, aunque testigos indicaron que vivía en el barrio.
Una testigo aseguró que el vehículo involucrado era blanco y que el conductor aceleró y huyó del lugar después del impacto. “Yo me fui a vender para el otro lado y cuando volvía vi que la silla de ruedas del señor volaba y después vi el cuerpo tirado”, contó a Misiones Online.
La mujer también señaló que el hombre era conocido en la zona porque “siempre pedía monedas acá”. La Policía inició un operativo para localizar al conductor y dispuso el análisis de las cámaras de seguridad.
En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta de Posadas y personal especializado. La investigación quedó bajo intervención de la Justicia.
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