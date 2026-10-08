Conmoción en Misiones: mataron a un hombre en silla de ruedas que pedía dinero en un semáforo

Un hombre que se encontraba en silla de ruedas y pedía dinero en un semáforo de Posadas murió después de ser atropellado por un auto en la intersección de las avenidas Mariano Moreno y Marconi. Después del impacto, el conductor escapó del lugar.

Poco después llegó una ambulancia al lugar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales y constataron su fallecimiento. El hombre aún no fue identificado de manera odicial, aunque testigos indicaron que vivía en el barrio.

Una testigo aseguró que el vehículo involucrado era blanco y que el conductor aceleró y huyó del lugar después del impacto. “Yo me fui a vender para el otro lado y cuando volvía vi que la silla de ruedas del señor volaba y después vi el cuerpo tirado”, contó a Misiones Online.

La mujer también señaló que el hombre era conocido en la zona porque “siempre pedía monedas acá”. La Policía inició un operativo para localizar al conductor y dispuso el análisis de las cámaras de seguridad.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta de Posadas y personal especializado. La investigación quedó bajo intervención de la Justicia.