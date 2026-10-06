Las primeras gotas comenzarían a caer en la madrugada del miércoles.

Después de una jornada que empezó mejor que como terminó, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta amarillo para este miércoles en Mar del Plata.

En principio, está previsto que el martes finalice mayormente nublado, con 15° y viento del este a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h).

Las precipitaciones seguirán el jueves, frenarán el viernes y volverán el sábado.

Por el lado del miércoles, se esperan lluvias aisladas en la madrugada, una mañana sin agua pero nublada, chaparrones por la tarde y lluvias otra vez durante la noche.

En cuanto a la temperatura, el organismo anticipó una máxima de 16° y una mínima de 11°, la cual se registrará tanto en el principio como en el final del día.

Alertas meteorológicos

Las advertencias climáticas tendrán lugar a partir de la tarde. Tanto en ese período como en la noche rige una alerta por lluvia, mientras que en la noche y la madrugada del jueves por viento.

En ese sentido, el SMN anunció que el área será afectada por lluvias persistentes e intensas a la tarde y la noche, y proyectó valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

A pesar de que las ráfagas del este serán fuertes y alcanzarán los 59 km/h a la mañana y la tarde, para la noche y la madrugada advierten que podrían llegar hasta los 70 km/h.

Si bien no emitieron nuevos alertas, el mal tiempo se extenderá al jueves, con lluvias y ráfagas del sudeste, y tras un viernes fresco y también ventoso, los chaparrones regresarían el sábado. Las condiciones empezarían a mejorar recién el domingo.