A una hora y media de Mar del Plata: el encantador pueblo rural ideal para comer y descansar

Macedo es un pequeño pueblo rural ubicado en el partido de General Madariaga, a unos 30 kilómetros de la ciudad cabecera y en cercanías de la costa atlántica. Nacido en 1912 tras la donación de terrenos por parte de vecinos y estancieros de la zona, el poblado creció a la par del ramal ferroviario. En la actualidad, se destaca por mantener una población dispersa integrada por pocas decenas de familias que preservan la paz y la tranquilidad del campo bonaerense.

Cómo es Macedo, el "pueblo del kiwi"

Pese a su escala reducida, la comunidad cuenta con una infraestructura básica que incluye escuela, jardín de infantes, sala de primeros auxilios, delegación municipal, iglesia y destacamento policial. El corazón histórico y patrimonial del lugar está representado por su antigua estación de tren de arquitectura inglesa y por el almacén de ramos generales "La Victoria". El emblemático boliche de 1912 funcionó durante décadas como punto de encuentro regional y fue recuperado para ofrecer gastronomía tradicional a los visitantes.

Es un destino que cada día crece más por su tranquilidad.

El gran distintivo productivo de Macedo es su microclima particular, que resulta sumamente favorable para el cultivo orgánico de kiwi. Esta actividad se inició a fines de la década de 1980 con la llegada de plantas importadas desde Nueva Zelanda. Hoy en día, los establecimientos frutícolas del paraje reciben a turistas para realizar recorridos guiados y participar de la cosecha durante los meses de abril y mayo, momento en que el pueblo despliega su mayor dinamismo económico y turístico.

El calendario local alcanza su punto culminante en mayo con la celebración de la Fiesta Regional del Kiwi, un evento popular que coincide con el cierre de la cosecha. La festividad atrae a miles de visitantes con pruebas de riendas, destrezas criollas, puestos de artesanías y venta directa de kiwis frescos o en conserva. Además, la programación se completa con espectáculos de música en vivo, grandes asados al asador, peñas y bailes tradicionales en los antiguos galpones de la estación.

En Macedo destaca la oferta gastronómica.

Ubicado a aproximadamente 130 kilómetros por carretera desde Mar del Plata, el acceso combina tramos de asfalto por la Ruta Provincial 11 con caminos rurales de tierra y conchilla. Esta proximidad con los centros urbanos y la costa atlántica convierte a Macedo en una alternativa ideal para el agroturismo y la desconexión. La propuesta invita a descubrir la memoria ferroviaria, las tradiciones gastronómicas camperas y la identidad de un rincón bonaerense característico.