Cielo completamente negro en Mar del Plata: qué fenómeno ocurrirá este fin de semana

Un fenómeno astronómico dejará el cielo completamente negro en Mar del Plata este fin de semana debido a la llegada de la Luna nueva el próximo sábado. Al ubicarse el satélite natural exactamente entre la Tierra y el Sol, su cara visible quedará a oscuras a las 12.50 del mediodía. La alineación eliminará el brillo lunar en la atmósfera durante las noches previas y posteriores. El evento natural genera condiciones inmejorables para la observación de astros desde la franja costera, gracias a la ausencia total de iluminación natural.

Cómo será el fenómeno lunar que oscurecerá Mar del Plata

La oscuridad absoluta de estas jornadas potenciará la visibilidad del pico de la lluvia de meteoros conocida como las Dracónidas. Aunque no es el evento de estrellas fugaces más abundante del año, la falta de luz en el cielo facilita distinguir los trazos luminosos a simple vista. Los puntos geográficos más aptos para presenciar el paso de estos cuerpos celestes son los acantilados y las playas del norte de la ciudad. Esas zonas, por lo pronto, reducen la interferencia del alumbrado urbano y ofrecen una vista limpia sobre la línea del mar.

En los miradores del sur la visión será mejor.

El planeta Saturno también se destacará entre los objetos visibles durante toda la noche tras haber alcanzado recientemente su punto de oposición, el momento de mayor cercanía y brillo respecto a la Tierra. En el firmamento se aprecia como un punto brillante de tonalidad amarillenta que no parpadea a diferencia de las estrellas comunes. Mediante el uso de binoculares astronómicos o telescopios pequeños, se observar de forma nítida la estructura de sus anillos. La falta de luz de la Luna permite contemplar estos detalles sin necesidad de utilizar filtros ópticos especiales.

Asimismo, la sombra lunar favorecerá la detección de galaxias y cúmulos estelares pertenecientes al espacio profundo del hemisferio sur. Entre los objetos más buscados por fotógrafos y observadores se encuentran las Nubes de Magallanes, dos galaxias enanas vecinas a la Vía Láctea que suelen quedar invisibles. Las condiciones de oscuridad permiten además ubicar nebulosas y agrupaciones de estrellas jóvenes a baja altura sobre el horizonte atlántico. De todas formas, los especialistas recomiendan adaptar la vista a las sombras durante veinte minutos antes de iniciar las observaciones.

La idea es evitar la contaminación lumínica.

Para aprovechar el fenómeno en las playas de la ciudad, se aconseja trasladarse hacia sectores alejados del centro como los miradores del sur o Chapadmalal. En esos sectores marítimos la contaminación lumínica disminuye considerablemente, permitiendo una experiencia de observación astronómica directa. Lógicamente, se sugiere llevar abrigo adecuado para resistir las bajas temperaturas nocturnas de la costa y utilizar linternas de luz roja para no perder la adaptación visual al entorno oscuro.