La "Viuda fitness" no quiso declarar y seguirá detenida

La denominada “Viuda fitness” acusada de robar llaves en un gimnasio que eran facilitadas para cometer robos en viviendas se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladada nuevamente a la Unidad Penal N°50 de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Ángeles Cabrera se entrevistó con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Mariano Moyano que está a cargo de la investigación.

La mujer fue detenida en el barrio San Martín en uno de los tres allanamientos que personal de la DDI llevó adelante el jueves. En su vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Echeverria y Benito Lynch secuestraron una pistola cal. 22 y un automóvil VW Fox que habría adquirido tras uno de los robos investigados.

Tal como adelanto este medio, en el resto de los operativos secuestraron cuantiosos objetos de valor, entre ellos, alhajas, cadenas de oro, electrodomésticos, drones, valijas, bolsos y celulares que serán peritados los próximos días.

La investigación se inició tras la detención de un hombre de 35 años que había violado las salidas transitorias con las que había sido beneficiado y acusado de cometer una entradera junto a otro cómplice como integrante de la denominada "Banda de los Peaky Blinders". Personal del Gabinete de Robos Agravados de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) analizó su celular y estableció su participación en un robo cometido a un domicilio ubicado en Aristóbulo del Valle, entre las calles Castelli y Alvarado, en el barrio Lomas de Stella Maris de Mar del Plata.

Uno de los autos fue comprado tras el robo.

En el ilícito también se determinó la participación de Cabrera quien se encargaba de sustraer las llaves de las víctimas de los lockers del gimnasio. En ese golpe, los delincuentes sustrajeron un alhajero con joyas, 5.000 euros, 150.000 dólares, un anillo de oro 24 kilates con piedra negra e inscripción gótica "LMS", una cadena de oro con letras "M" y "E", 4 pulseras y relojes.

La otra mujer, aprehendida en otro de los domicilios quedó en libertad dado que tiene dos hijos menores de edad y no tiene familiares para dejárselos a cargo, deberá presentarse a declarar el próximo jueves.