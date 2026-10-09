Detienen a dos adolescentes por una seguidilla de robos

Dos adolescentes de 16 acusados de integrar un grupo que cometió varios robos fueron aprehendidos el jueves a la tarde tras una serie de allanamientos que hizo la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado en el complejo Etchepare y en el barrio Libertad.

Los operativos simultáneos se hicieron en el marco de una investigación por robos agravados cometidos en poblado y en banda, con uso de armas de fuego, incluyendo el cometido el domingo pasado en una vivienda en la zona de Pedraza al 700 en la que sustrajeron una camioneta Ford Territory.

“Además de la aprehensión se secuestraron una escopeta calibre 14 sin marca ni numeración visible, dos celulares y una gorra, elementos considerados de interés para la causa”, informaron autoridades policiales.

Arma secuestrada.

La investigación sigue a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.