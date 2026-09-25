¿Te abrieron el auto y te robaron las llaves de casa? Buscan a los dueños de 23 juegos

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) exhibirá más de veinte llaves secuestradas para poder hallar a sus dueños.

En la continuidad de una investigación que permitió detener a dos personas acusadas de abrir un auto con inhibidor, llevarse las llaves de un departamento en Playa Grande e ingresar al inmueble para cometer un robo millonario, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) exhibirá más de veinte llaves secuestradas para poder hallar a sus dueños.

Tal como adelantó 0223, este jueves fueron detenidos dos hombres a los que el fiscal Mariano Moyano les imputa los delitos de hurto agravado bajo modalidad inhibidor, robo calificado a vivienda y encubrimiento: en esos procedimientos secuestraron tres manojos de llaves con un total de veintitrés llaves de distintos domicilios.

“En virtud de ello, se solicita a toda persona que haya sido víctima de un hecho delictivo en el cual le hayan sido sustraídas llaves de su domicilio, vehículo, comercio u otros inmuebles, y considere que alguna de las mismas podría encontrarse entre las secuestradas, que se presente a efectos de realizar el correspondiente reconocimiento”, informaron autoridades policiales.

Los interesados deberán concurrir desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en el horario de 09:00 a 17:00 horas, al asiento de la DDI Mar del Plata, sito en calle Tucumán N.º 2852 de esta ciudad.