Lluvias, chaparrones y ráfagas de viento: cómo estará el tiempo este sábado en Mar del Plata

El fin de semana largo en Mar del Plata estará caracterizado por un clima inestable. Desde la madrugada del sábado se presentarán precipitaciones que se extenderán durante el resto de la jornada, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas del día se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 13 grados y el viento soplará del sector este con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El SMN anticipa tiempo inestable, con precipitaciones durante todo el día y temperaturas de entre 11 y 14 grados.

Hacia la mañana, las condiciones podrían incluso desmejorar, con lluvias y una probabilidad de precipitaciones que aumentará a un rango de entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá hasta los 11 grados y el viento rotará al sudeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Además, se prevé ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante ese período.

Por la tarde se esperan chaparrones, también con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. Sin embargo, será el momento más templado de la jornada con una temperatura estimada en 14 grados. El viento disminuirá su intensidad y se ubicará entre los 7 y 12 kilómetros por hora con predominancia en la dirección del sector sudeste.

Cómo estará el tiempo este sábado en Mar del Plata, según el SMN.

Para la noche, el pronóstico anticipa lloviznas con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. La temperatura volverá a descender hasta los 11 grados y el viento del sudeste alcanzará velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La recomendación para este sábado es salir con paraguas y abrigo, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando las probabilidades de lluvia serán mucho más elevadas.