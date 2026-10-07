Tras las amenazas de bomba y tiroteos, reanudaron las actividades en la Universidad Nacional de Mar del Plata

Esta mañana había enviado un correo electrónico sosteniendo que iban "a convertir la Universidad Pública en una zona libre de zurdos hijos de puta".

Después de las amenazas de activar materiales explosivos y causar tiroteos masivos en el complejo universitario por parte de un grupo que se autodefinió como neoliberal, la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) informó en la tarde de este miércoles que no existía ningún tipo de riesgo y que se reanudaban las actividades con normalidad.

El episodio se registró minutos antes de las 11, cuando un correo electrónico enviado a las autoridades educativas amenazó con “exterminar a todos aquellos que pretendan huir de lo inevitable”, con bombas y armas de fuego.

Ante la advertencia, por precaución se tomó la decisión de evacuar el edificio de la calle Funes y Peña y dar aviso a la Policía Federal, que de inmediato desplegó un amplio operativo.

Por ese motivo se presentó la Brigada de Explosivos, que acudió al lugar y comprobó que únicamente se trataba de una falsa alarma, como había sucedido meses atrás. En ese caso, el correo llegó en simultáneo a varias universidades públicas de la Argentina.

"La Universidad Nacional de Mar del Plata informa que, tras las tareas de inspección y control realizadas por la Dirección de Explosivos, se confirmó la ausencia de riesgo para la comunidad universitaria", indicaron en un comunicado desde la casa de altos estudios y se retomaron las clases a partir de las 15.

Al llegar el mail, se activó un protocolo de seguridad y se evacuó el complejo “Manuel Belgrano”.

La amenaza

“Somos un grupo de estudiantes de ideologías políticas neoliberales. Este es un aviso: han sido implantados y ocultados dispositivos de carga compuesta en los nodos estructurales del complejo universitario. En pocas horas los mismos serán activados y posteriormente detonados, en el momento exacto en el que esté aconteciendo este evento, nos presentaremos a la persecución con armas de calibre nº 9, preparados para exterminar a todos aquellos que pretendan huir de lo inevitable.

Nuestro objetivo es culminar la mayor cantidad de vidas posible. Odiamos profundamente a las universidades y universitarios por su carácter de personas poco cultas, más aún, que son un conjunto de zurdos incompetentes; pagarán con sangre, sudor, lágrimas y lamentos. Nadie se va a salvar; tenemos aliados en Abogacía e Ingeniería. Vamos a convertir la Universidad Pública en una zona libre de zurdos hijos de puta. Incultos y banales”.