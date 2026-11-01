Adiós al papel en el Municipio: aprobaron la digitalización de todos los documentos y habilitaron destruir los originales

El Municipio de General Pueyrredon dio un paso para avanzar hacia una administración sin papel, dado que el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece un régimen integral para digitalizar la documentación administrativa, conservarla en formato electrónico y habilitar la destrucción de los originales físicos una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.

La iniciativa, impulsada por Agustín Neme en su interinato como intendente, recibió el aval del cuerpo legislativo sin modificaciones respecto del proyecto original. De esta manera, el gobierno municipal consiguió el marco normativo que buscaba para extender la política de despapelización al conjunto de la estructura administrativa y no limitarla a experiencias puntuales en determinadas dependencias.

La ordenanza fue sancionada por el Concejo y alcanza a los nuevos trámites y a los expedientes ya archivados. La destrucción del papel deberá ajustarse a los procedimientos de digitalización y conservación.

Uno de los aspectos centrales de la ordenanza es su alcance. El régimen no se aplicará solamente a los documentos que se generen a partir de ahora, sino que también contempla avanzar sobre los expedientes y archivos físicos que el Municipio conserva actualmente. La propuesta apunta así a transformar tanto la gestión de los nuevos trámites como el manejo del volumen de documentación acumulada durante años.

La norma establece un régimen de "digitalización, sustitución documental, conservación digital y destrucción del soporte físico" de toda la documentación administrativa municipal. Su aplicación será obligatoria para la Administración Central, los entes descentralizados y los organismos municipales que produzcan, reciban, tramiten o conserven documentos.

El proyecto fue presentado por Agustín Neme cuando se desempeñaba como intendente interino.

La destrucción del papel, sin embargo, no implica que los originales puedan eliminarse de manera automática. La documentación deberá ser digitalizada y conservada conforme a los procedimientos establecidos para ese fin. El Ejecutivo tendrá a su cargo la reglamentación, supervisión y actualización de los mecanismos necesarios para implementar el sistema, por lo que los detalles operativos de la transición quedarán sujetos a esas disposiciones.

La autoridad de aplicación estará integrada por las secretarías de Participación Ciudadana, y Legal, Técnica y de Hacienda, o las áreas que eventualmente las reemplacen. Entre sus responsabilidades estará intervenir en la puesta en marcha del régimen y en los procedimientos vinculados con la gestión documental electrónica.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostuvo que la iniciativa busca consolidar una política permanente de modernización administrativa, con objetivos vinculados a la eficiencia, la seguridad documental, la transparencia, la simplificación de los trámites y la sustentabilidad. El nuevo esquema también se apoya en la normativa nacional y provincial vigente sobre firma digital y documentación electrónica.