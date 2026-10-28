Un espacio verde del norte de Mar del Plata ya tiene nombre oficial: lo aprobó el Concejo por unanimidad

La plaza del barrio Montemar tendrá nombre oficial tras la aprobación unánime de la ordenanza en el Concejo Deliberante.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza que le otorga un nombre oficial a una plaza del barrio Montemar, en el norte de Mar del Plata. A partir de la sanción, el espacio verde será denominado formalmente “Plaza Montemar”, en reconocimiento a la identidad de la zona en la que se encuentra.

La iniciativa contó con el respaldo de todos los bloques políticos y completó su recorrido legislativo después de haber obtenido dictamen favorable en la Comisión de Educación. El proyecto había surgido de la Comisión de Obras y también contaba con un informe favorable del área de Nomenclatura del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc).

El espacio verde está delimitado por las calles Juan de Torres de Vera y Aragón, Juan Bautista de La Salle y Armando Chulak.

El espacio está delimitado por las calles Juan de Torres de Vera y Aragón, Juan Bautista de La Salle y Armando Chulak. Según los datos catastrales, tiene una superficie de 2.421,18 metros cuadrados y es utilizado por los vecinos como espacio verde de uso público.

La designación formal representa un nuevo paso en la regularización del predio, que ya había sido objeto de otra ordenanza para avanzar con su inscripción a nombre de la Municipalidad de General Pueyrredon.

La ordenanza formaliza la denominación Plaza Montemar para un predio de más de 2.400 metros cuadrados utilizado por los vecinos.

De acuerdo con los antecedentes del expediente, el terreno corresponde a una reserva fiscal surgida de un plano de mensura y subdivisión aprobado en 1947 por la Dirección Provincial de Catastro y Geodesia. Aunque ya funcionaba como plaza, la inscripción registral resultaba necesaria para ordenar su situación dominial. La medida se enmarca en las disposiciones provinciales que permiten registrar a nombre de los municipios inmuebles destinados al uso público y al equipamiento comunitario.

Montemar, junto con el barrio El Grosellar, integra uno de los sectores de reservas forestales de Mar del Plata. Con la aprobación unánime de la ordenanza, la plaza suma una denominación oficial que identifica al espacio con el barrio y consolida su reconocimiento dentro de la trama urbana de la ciudad.